Перебои со светом ожидаются в 14 районах республики

Прионежская сетевая компания предупреждает жителей Карелии о возможных отключениях электроэнергии в связи с плановыми ремонтами ЛЭП и подстанций, сообщили в пресс-службе компании. Отключения электроэнергии ожидаются с 4 по 10 июля.

Они пройдут в Калевальском и Пряжинский национальных районах. На несколько часов останутся без света местные жители Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Сегежского и Сортавальского муниципальных районов.

Также с временными неудобствами придется смириться жителям Костомукшского и Петрозаводского городских округов. Подробности о времени и схеме отключений можно узнать по ссылке. Фото: gov.karelia.ru.