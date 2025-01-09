Умер четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Валентин Хардин

На 87 году жизни остановилось сердце четырехкратного чемпиона мира и мастера спорта СССР по хоккею с мячом Валентина Хардина. Бывший спортсмен скончался 7 января, сообщается на сайте федерации хоккея с мячом.

Уроженец Кирова выступал за «Родину» и «Уралхиммаш», в течение 16 сезонов за «СКА-Свердловск», в составе которого становился шестикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным призером и двукратным бронзовым призером чемпионатов страны. Его шесть раз включали в списки лучших игроков сезона.

В сборной СССР Хардин выиграл четыре золота чемпионатов мира - в 1961, 1963, 1965 и 1967 годах. После карьеры игрока Хардин занимался тренерской и судейской работой. // фото unsplash.com