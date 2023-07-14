Умер бывший руководитель госкомитета по лесу

На 68 году жизни скончался бывший руководитель карельского госкомитета по лесу Александр Морозов. Об этом сегодня сообщили в региональном Минприроды. Прощание пройдет 15 июля с 12:00 до 13:00 на Вольной.

Александр Морозов возглавлял комитет с 1995 года по 1998 год. Из-за структурных изменений был переведен на федеральную государственную должность председателя госкомитета по лесу Федерального агентства лесного хозяйства.

«Он был настоящим профессионалом своего дела, энергичным, увлеченным и уважаемым человеком. Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима», - говорят в Минприроды. // фото VK-паблик Минприроды РК