Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров умер в возрасте 70 лет в Москве. О его смерти сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на бывшего зампредседателя ЦИК, депутата Госдумы Леонида Ивлева.

17 марта российскому государственному деятелю исполнилось 70 лет. Чуть более недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта.

Чуров был председателем Центризбиркома с 27 марта 2007 по 27 марта 2016 года. После него главой ЦИКа стала Элла Памфилова. После ухода из Центризбиркома Чуров занял должность посла по особым поручениям российского МИДа, руководил научным советом Российского военно-исторического общества. В октябре 2019 года указом президента ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. // фото «Ведомости»/Екатерина Чеснокова / РИА Новости