Умер автор знаменитой песни «Карелия»

Ушел из жизни российский композитор, автор песни «Карелия» Александр Колкер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз композиторов Санкт-Петербурга.

Колкер умер на 91-м году жизни. Его не стало 1 августа в Санкт-Петербурге. Дата и место прощания с заслуженным деятелем искусств РСФСР не уточняется.

Премьера песни «Карелия», написанной Александром Колкером, состоялась в 1963 году. В 2009 году композитор был удостоен звания Почетного гражданина РК.

Также Колкер создал такие песни, как «Стоят девчонки», «Туман», «Дождик». Композитор является автором музыки к кинофильмам «Трое в лодке, не считая собаки», «Труффальдино из Бергамо». // Фото: unsplash.com / Parth Natani