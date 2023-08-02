Сплошные дожди и «украденный» июль

Вот избранные ответы:

«Это небо поливает людей за грехи наши».

«А я люблю дождь. Какая разница: дождь, солнце, главное то, что у тебя внутри. Я выросла на Севере, в Кандалакше, и здесь, где растут яблоки, для меня уже юг. Я здесь счастлива».

«Как я отношусь? Ужасно. Хочется тепла, витамина D не хватает. Хочется солнца, люди добрее будут, а сейчас мы стали злее, я это чувствую по окружающим. В общем, не хватает тепла».

А кто-то не возмущается: «У природы нет плохой погоды. Вот август будет теплый. То, что меня лиши теплого июля, как-то не волнует. Уже пошли грибочки, мой сын ходил, собирал».

А кто-то даже не задумывается, что льют дожди, и вот частый ответ петрозаводчанина: «А что поделаешь?» (Видео)