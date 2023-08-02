В карельской деревне отметили маленький юбилей большого значения

Дом карельского языка в селе Ведлозеро отметил первое десятилетие.

В последнее воскресенье июля ведлозерцы празднуют День рождения общественной организации «Дом карельского языка». Гостей на празднике оказалось много. Впрочем, как всегда.

Мы много вспоминали о том, что пройдено за десять лет нашей организацией. Воспоминания оказались живыми.. В этот день у нас прошел концерт, где звучали песни на карельском языке. Также зрители остались в восторге от спектакля «Сидя в обнимку» по мотивам рассказа карельского писателя Владимира Брендоева, потом пили чай и разыграли лотерею,

— рассказала Наталья Антонова, одна из хозяек дома.

Участники лотереи получили «летние» призы: букет цветов, пучок зелени, кабачок, баночку черники или малины. Все остались довольны,

Общественная организация «Дом карельского языка» объединяет в себе и клуб по интересам, и дом культуры, и музей, и библиотеку, и даже детский сад и дарит людям силы, желание жить и творить.//фото Наталья Антонова