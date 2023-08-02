02 августа 2023, 06:45
Общество

В карельской деревне отметили маленький юбилей большого значения

Гости получали в подарок дары леса и огорода и хорошее настроение

Дом карельского языка в селе Ведлозеро отметил первое десятилетие.

В последнее воскресенье июля ведлозерцы празднуют День рождения общественной организации «Дом карельского языка». Гостей на празднике оказалось много. Впрочем, как всегда.

Мы много вспоминали о том, что пройдено за десять лет нашей организацией. Воспоминания оказались живыми.. В этот день у нас прошел концерт, где звучали песни на карельском языке. Также зрители остались в восторге от спектакля «Сидя в обнимку» по мотивам рассказа карельского писателя Владимира Брендоева, потом пили чай и разыграли лотерею,

— рассказала Наталья Антонова, одна из хозяек дома.

Участники лотереи получили «летние» призы: букет цветов, пучок зелени, кабачок, баночку черники или малины. Все остались довольны,

Общественная организация «Дом карельского языка» объединяет  в себе и клуб по интересам, и дом культуры, и музей, и библиотеку, и даже детский сад и дарит людям силы, желание жить и творить.//фото Наталья Антонова

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дом карельского языка
Ведлозеро Карелия
национальная культура
сельская инициатива
карельские традиции