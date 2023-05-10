В Ведлозере уже почти десять лет обучают местных карельскому языку

Текст: Алина Гапеева

Общественная организация «Дом карельского языка» объединяет в себе и клуб по интересам, и дом культуры, и музей, и библиотеку, и даже детский сад и дарит людям силы, желание жить и творить.

«Дом карельского языка» в селе Ведлозеро Пряжинского района стал вторым домом для многих жителей сельской глубинки. Одни приходят сюда на любимую работу, другие – за теплом и общением, третьи – чтобы быть полезными окружающим людям. Определенно, сельчане всех возрастов под крышей языкового центра чувствуют себя, как в кругу одной большой семьи, где в основном говорят по-карельски.

Гнездо для языка

Мне очень захотелось на один день стать участником дружного сообщества. Ехать в Ведлозеро нетрудно — дорога хорошая. Да и карельский дом (так его называют местные жители) искать долго не придется – он стоит в центре села на берегу озера. На пороге двухэтажного деревянного терема меня встретила Наталья Антонова – одна из хозяек дома.

В помещении разносился запах вкусной домашней еды. На первом этаже малыши деловито стучали ложками, доедая ужин. Бытует мнение, что дом без детей – пустой. Детские шкафчики с яркой одеждой буквально наполняют этот дом жизнью.

«В стенах Дома работает мини-детсад, или иначе — языковое гнездо «kielipezä». Такого рода учреждения — большая редкость не только в Карелии, но и в стране. Его деятельность напоминает работу обычного детского сада и продленной группы для школьников. Здесь проводятся для детей творческие занятия, организованы питание и сон, необходимый уход и обучающая программа. Воспитатели с детьми говорят только на карельском языке. Ребятишек немного (пятеро дошкольного возраста и столько же школьников), поэтому каждый из них получает индивидуальную порцию внимания»,— говорит Наталья.

Замечено, что дети усваивают новые знания намного быстрее, чем взрослые. Наталья отметила, что в Ведлозере есть одна большая проблема: в селе нет ни одной семьи, в которой карельский язык был бы первым и основным в домашнем общении с детьми. Да и детей на селе становится меньше. Это в Петрозаводске существуют очереди в детские учреждения, а в группе Дома карельского языка появились четыре вакантных места.

Здешним юным воспитанникам крупно повезло. Они «варятся» в котле твлочества вместе со взрослыми: участвуют в различных мероприятиях, пекут пироги, готовят праздники и ухаживают за своим сельским домом. А самое главное — осваивают карельский язык во время совместных занятий. Объективы фотокамер их давно не смущают – они привыкли к вниманию журналистов.

Уважаемые знатоки

Люди преклонного возраста здесь пользуются особым почетом и уважением. Работники Дома карельского языка между собой их называют «языковыми мастерами». А как иначе?

«Существует много забытой лексики, мы обращаемся за советом к старожилам, которые являются хранителями языка и традиций. Все мастера сохранили певучесть, образность и точность языка. Вот только писать по-карельски получается не у всех. Для них организованы курсы по грамоте. Всегда находятся желающие научиться писать правильно.

На курсы карельского языка сейчас приходят 16 человек в возрасте 60+. Самой старшей из них Анне Петровне Ивановой 90 лет. Невероятно, но зимой она самостоятельно приезжает на финских санях (с длинными полозьями и стульчиком), в другое время приходит с палками для скандинавской ходьбы.

«Она у нас самая активная и грамотная. Шутка ли, Анна Петровна в межрегиональной акции «Напиши диктант на карельском языке» ежегодно набирает по 90-100 баллов. Недавно я ее повстречала с пачками семян в руках: будет огород свой засаживать»,

— улыбается Наталья Антонова.

На занятиях Людмила Егоровна Павлова, 83 года

Еще издавна в карельских семьях под одной крышей уживались сразу несколько поколений. Между детьми и стариками складывалась особая взаимосвязь. Не секрет, что бабушки – это тот народ, у которых всегда найдется время ответить на сто тысяч «почему» любознательных карапузов. В совместных делах у детей и взрослых складывается определенная взаимосвязь. К тому же на многих посетительниц преклонного возраста такие встречи действуют, как лекарство от одиночества.

«Наша Наденька»

Территория Дома карельского языка сияет чистотой. Это заслуга активистов и Наденьки.

О ней стоит сказать особо. Наденька – инвалид с детства. Проблемы пожилых людей и инвалидов во многом схожи. Одна из них – желание быть нужным. Переделав домашние дела, Надежда спешит в карельский дом, где ее уже ждут. По мере своих сил женщина старается во всем помогать членам общественной организации. Она ходит за продуктами в магазин, на почту, носит дрова для печей, содержит в порядке зимние тропинки, возится с ребятишками, выполняет другие простые и важные поручения. Здесь же заодно и учится, посещает вместе с другими кружки, а как справится с делами, читает библиотечные книги. В день моего приезда я ее застала за уборкой берега озера. Она охотно вышла со мной на разговор, но при этом скромно отказалась позировать для фото.

"Для меня Карельский Дом – это радость",

— коротко сказала она, продолжая работать граблями.

Общественники ее любят за доброту и отзывчивость и ласково называют «наша Наденька».

Общественный штаб

Я бродила по дому, разговаривала с людьми и пришла к выводу, что Дом Карельского языка не только языковой центр. Он похож на штаб общественной деятельности. Здесь издают газету местного значения «Ведлозерские окна», ведет бурную деятельность актив села С.С.С.Р. (Сохраним Село Своими Руками)… Чем не центр общественного управления селом? И Наталья Антонова подтвердила мой вывод.

«Наша деятельность одновременно направлена и на развитие карельского языка, и на повышение качества жизни жителей села Ведлозеро»,

— уточнила активистка.

К тому же уникальность деятельности Дома карельского языка в том, что он работает без всякой господдержки и развивается только на пожертвования людей, за счет туризма и других услуг.

В этом году ДКЯ отмечает юбилейную дату. На протяжении десяти лет Дом постоянно благоустраивается. Сегодня двухэтажное здание «упаковано под завязку» согласно всем последним требованиям комфорта. В Ведлозере это здание по праву считается самым комфортабельным из всех построек. Наличием водопровода и санузла сейчас, конечно же, никого не удивишь — безусловно, все эти удобства в здании имеются.

Меня больше впечатлил уют помещений. В одном из залов разместилась выставка местного художника, в другом – изделия мастериц, в третьем проходят собрания и кружки. В каждой мелочи чувствуется любовь к людям, их творчеству, к старым традициям. Даже стопочка выглаженного белья создает особую атмосферу. Но главное, желание работать в современном ключе: открытость, прозрачность и доступность во всем.

Захожу еще в одну просторную комнату. Здесь женщины занимаются физкультурой. Вы где-нибудь видели зарядку, которая проходит на карельском языке? Оказывается, это очень интересно. Мне кажется, так карельский язык шагает в ногу со временем.

Есть ли перспектива сохранения родного языка, спрашиваю Наталью Антонову?

«Не хотелось бы заглядывать далеко вперед. Мы живем здесь и сейчас. На сегодняшний день существует задача сохранить национальный язык. По крайней мере, таким способом мы хотя бы продлим ему жизнь»,

— убеждена общественница.

Сцена из спектакля "Выходили бабаки замуж"

Но, честно говоря, дело ведь не только в сохранении родного языка, даже не столько в нем, просто Дом карельского языка для ведлозерцев действительно стал тем местом, где каждого поддержат и поймут, примут таким, какой ты есть. В настоящем сельском доме из трубы должен идти дымок, в окнах гореть свет – значит, там тепло и уютно, и туда хочется вернуться.

Дом карельского языка за десять лет своего существования стал именно таким. И это внушает оптимизм в вопросе сохранения карельского языка, на котором пока в семьях не говорят, но обязательно будут, если бабушки его знают, а дети изучают…// Фото Алины Гапеевой и сообщества «Дом карельского языка».