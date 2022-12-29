29 декабря 2022, 19:10
Умер автор музыки к фильмам Тарковского и Михалкова Эдуард Артемьев
Композитор написал музыку более чем к 150 художественным фильмам, мультфильмам и документальным лентам
На 86 году жизни скончался композитор Эдуард Артемьев, передает ТАСС. В начале декабря композитор был госпитализирован.
Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Воронеже. Широкую известность принесла Артемьеву работа в кино. Он написал музыку более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам.
Среди них три фильма Андрея Тарковского: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», фильмы Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», фильмам Андрея Кончаловского.
Награжден Госпремией СССР, четырьмя Государственными премиями РФ, Народный артист РФ, Герой труда РФ. // фото РИА Новости/Руслан Кривобок