Умер автор музыки к фильмам Тарковского и Михалкова Эдуард Артемьев

На 86 году жизни скончался композитор Эдуард Артемьев, передает ТАСС. В начале декабря композитор был госпитализирован.

Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Воронеже. Широкую известность принесла Артемьеву работа в кино. Он написал музыку более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам.

Среди них три фильма Андрея Тарковского: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», фильмы Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», фильмам Андрея Кончаловского.

Награжден Госпремией СССР, четырьмя Государственными премиями РФ, Народный артист РФ, Герой труда РФ. // фото РИА Новости/Руслан Кривобок