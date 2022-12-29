Подвыпившие жители Карелии едва не спалили жилой дом в Сортавале

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в переулке Транспортный в Сортавале. Об инцидент сообщает паблик администрации поселения. Прибывшие спасатели справились с возгоранием.

«Предположительно, пожар возник в результате нарушения противопожарных правил при топке печи лицами в состоянии алкогольного опьянения»,

- сообщается в группе администрации Сортавальского поселения.

По информации ИА «Республика», в результате инцидента никто не пострадал. Возгорание произошло на кухне, с огнем боролись восемь спасателей. // фото группа «Администрация Сортавальского поселения»