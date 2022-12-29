Следователи раскрыли дело об убийстве в Кондопоге 19-летней давности

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2003 году. Тогда в Кондопоге в подъезде жилого дома было обнаружено тело мужчины, 1964 года рождения, с ножевым ранением. Над раскрытием дела работала следственная группа из наиболее опытных следователей, которые организовали и провели дополнительные следственно-оперативные мероприятия. Помощь им оказывали коллеги из отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу.

Знакомых жертвы повторно допросили. В Следкоме отметили, что благодаря достигнутому психологическому контакту очевидцы происшествия дали показания, которые помогли установить причастность 41-летнего мужчины к преступлению. Ранее он был осужден за незаконный оборот наркотиков.

«Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признался в совершении преступления и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые подтвердил в ходе их проверки на месте происшествия»,

- сообщили в пресс-центре СУ СК по РК.



Следователи раскрыли обстоятельства убийства. Компания выпивала. В какой-то момент обвиняемый стал свидетелем конфликта потерпевшего с другим мужчиной. Все трое вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. Один держал руки жертвы за спиной. Обвиняемый достал нож и ударил потерпевшего в грудь, затем скрылся.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. // фото freepik.com