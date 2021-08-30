Умер актер из сериалов «Воронины» и «Кухня» Артур Диланян

В Москве умер 59-летний актер Артур Диланян, сообщает телеканал РЕН ТВ.

29 августа артисту стало плохо на улице в районе ВДНХ. Ему вызвали «скорую помощь», но медики ничем не смогли помочь. По предварительным данным, мужчина мог скончаться в результате сердечной недостаточности.

Диланян играл в московском армянском театре. Занимался дубляжем, выступал как сценарист и продюсер. Снимался в сериалах «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два». (фото kino-teatr.ru)