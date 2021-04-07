Умер актер из сериала «След» Александр Гаспарьянц

Российский актер Александр Гаспарьянц скончался в Москве 4 апреля. О смерти 68-летнего актера сообщила «Российская газета» со ссылкой на портал Кино-Театр.ру.

Гаспарьянц родился в 1953 году. Окончил драматическую студию при Московском Центральном детском театре, Военное училище связи КГБ при СМ СССР. Является выпускником Московского Государственного института культуры.

В 2000 активно снимался в телесериалах. Известен по ролям в картинах «Москва. Голоса ускользающих истин», «Три вокзала - три сестры», «Домработница», «Пока живу, люблю», «Эффект Матроны», «След». (фото kino-teatr.ru)