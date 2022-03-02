Умер актер из сериала «Бригада»

Актер из сериала «Бригада» Андрей Нагорнов умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеведущего Евгения Сулеса.

«Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов», - написал Сулес на своей странице в соцсети.

На счету Андрея Нагорнова роли в двух десятках фильмов и сериалов. Среди них «Бригада», «Антикиллер», «Дружная семейка» и «Дочки-матери». Фото: Кадр из фильма «Потерянные»