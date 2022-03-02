Первоклассник умер на уроке физкультуры в Воронеже

В Воронеже на уроке физкультуры умер первоклассник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.

Трагедия произошла сегодня, 2 марта, в одной из городских школ. Восьмилетний мальчик умер прямо на уроке. При осмотре тела видимых телесных повреждений стражи порядка не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи допрашивают родителей ребенка, работников учебного учреждения. Произведен осмотр места трагедии.

Прокуратура региона проводит проверку по факту смерти мальчика. Следственный комитет даст оценку условиям проживания и воспитания умершего ребенка, а также проверит работу должностных лиц школы. Фото источника