Магазины с продукцией Apple вскоре должны открыться

Магазины re:Store закрылись в России временно и вскоре продолжат свою работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании Inventive Retail Group, управляющей розничной сетью.

«Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», - говорится в комментарии компании.

В среду российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл свои магазины в Москве. При этом никаких объявлений у магазинов вывешено не было. Фото ria.ru