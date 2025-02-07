Умер актер из популярных сериалов Анатолий Худолеев

Ушел из жизни российский актер театра и кино Анатолий Худолеев. Ему было 82 года. О смерти артиста сообщают «Известия».

Анатолий Худолеев носил звание заслуженного артиста России. Широкому кругу зрителей он запомнился своими многочисленными ролями в фильмах и сериалах.

Среди самых известных картин, в которых актер принимал участие, - сериалы «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и «Тайны следствия». // Фото: unsplash.com / David Monje