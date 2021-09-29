Умер актер из популярных российских сериалов Константин Глушков

Российский актер Константин Глушков умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста.

Уточняется, что актера не стало в ночь на 25 сентября, однако, о его кончине стало известно только сейчас.

Константин Глушков родился в 1965 году. Начал сниматься в кино в 1991-м. Наиболее известен ролями в сериалах «Каменская», «Солдаты», «Мент в законе», «Универ», а также в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение». Фото источника