Движение по «Коле» остановится на час в ночь на четверг

В ночь с 29 на 30 сентября движение на трассе «Кола» остановится на один час из-за разводки Ладожского моста в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

С 00:00 до 1:00 будет полностью перекрыто движение по федеральной магистрали в районе деревни Марьино. Будет осуществлена технологическая разводка моста через Неву.

Водителей просят учитывать временные неудобства при планировании своих поездок. Фото pixabay.com/OpenIcons