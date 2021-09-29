29 сентября 2021, 15:43
Движение по «Коле» остановится на час в ночь на четверг
Разводка Ладожского моста заставит водителей совершить остановку в пути в Ленинградской области
В ночь с 29 на 30 сентября движение на трассе «Кола» остановится на один час из-за разводки Ладожского моста в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
С 00:00 до 1:00 будет полностью перекрыто движение по федеральной магистрали в районе деревни Марьино. Будет осуществлена технологическая разводка моста через Неву.
Водителей просят учитывать временные неудобства при планировании своих поездок. Фото pixabay.com/OpenIcons