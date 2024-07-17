Улицу Шотмана полностью открыли для транспорта

В Петрозаводске открыты все полосы движения на улице Шотмана. Модернизация сетей завершилась, дорога восстановлена. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Троллейбусное сообщение вновь связало Перевалку и Древлянку с центром города. Троллейбус №1 вернулся на привычный маршрут. Маршрут троллейбуса №8 стал длиннее - теперь он ходит до улицы Чистой.

За движением троллейбусов можно следить в приложении «Умный транспорт» и Яндекс.Картах. // Фото: скриншот видео со страницы Инны Колыхматовой