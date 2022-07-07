Укушенный змеей житель Карелии попал в реанимацию

Уже три молодых человека за лето оказались в Больнице скорой медицинской помощи из-за укусов змей. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Одного пациента поместили в реанимацию, ему нужна была интенсивная терапия в палате ИТАР. Другой сейчас лечится в палате отделения травматологии, третьему не понадобилась госпитализация.

По словам завотделением ИТАР Игоря Подзамкова, самое главное в таком случае – вовремя ввести сыворотку. С момента укуса должно пройти не больше 8 – 12 часов.

- Не нужно отсасывать яд, - предупредил врач. - Достаточно обездвижить конечность и обратиться в ближайшее лечебное заведение, где доктор принимает решение о необходимости госпитализации больного.

Ране министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что женщину в республике укусила гадюка.

Жители Карелии рассказывают, что змей в этом году очень много, некоторые даже заползают в дома. // Фото: БСМП/ВКонтакте