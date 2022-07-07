Мужчина в Карелии украл две муниципальные скамейки

Принадлежащие муниципальной организации в Муезерском районе уличные скамейки украл неизвестный. Воришка причинил ущерб более чем на 17 300 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Вскоре 30-летнего злоумышленника нашли сотрудники угрозыска. Он рассказал, что гулял по поселку, увидел в незапертом ангаре скамейки и забрал. Мужчина думал, что пропажу не заметят.

Одну скамейку он поставил к себе участок, а вторую подарил товарищу, не сказав, откуда взял ее. Похищенное изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com