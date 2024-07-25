Укушенный гадюкой в Карелии мужчина вез ее на лодке с фельдшером

Житель Карелии попал в отделение ИТАР после укуса гадюки. С ядовитой змеей он встретился на острове, куда на лодке добрался из Надвоиц Сегежского района. Змею пациент привез с собой на большую землю, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Когда мужчина собирал ягоды. его укусила гадюка и повисла на руке. Пострадавший встряхнул рукой, ядовитая змея упала в короб (шарабан)для сбора ягод, мужчина закрыл крышку.

Никто не мог оказать ему помощь, так как на острове с ним была лишь собака. Мужчина немедленно вызвал скорую помощь и поплыл на лодке к берегу.

Навстречу ему выехали медики и ожидали на берегу. Они увидели приближающуюся лодку, но мужчине в ней стало плохо. Медицинские работники тут же нашли другую лодку и добрались до пострадавшего по воде. Мужчине немедленно оказали помощь, чтобы он не погиб от яда.

- Обратно добирались так. Водитель на веслах, фельдшер успокаивает собаку, а пациент еще и предостерегает: «Не открывайте шарабан!»,

- рассказал Охлопков.

Мужчину экстренно госпитализировали в ИТАР, сейчас с ним все хорошо и с собакой тоже. Что касается гадюки, ее больше нет, отметил министр. // фото: freepik.com