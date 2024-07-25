Пенсионерка отдала аферистам миллион и записала видео с благодарностью

Пожилая жительница Петрозаводска поверила «следователю с Лубянки» и отдала мошенникам почти 1 300 000 рублей. Мало того, она записала видеообращение с благодарностями, сообщили в МВД Карелии.

Аферисты «раскрутили» 68-летнюю горожанку по стандартной схеме. Сначала ей написали от имени директора школы и сообщили, что всех сотрудников проверяет ФСБ. Так как в профиле в мессенджере была фотография этого директора, ФИО совпадали, у женщины не возникло сомнений.

Она поверила, что ей позвонят силовики, и дождалась звонка. «Сотрудник ФСБ» сказал, что на нее незаконно оформили кредиты, чтобы перевести деньги злоумышленникам.

Для решения этого вопроса звонивший соединил пенсионерку со «следователем Лубянки». Тот сообщил, что денежные переводы на финансирование преступных групп сейчас приостановлены, но их нужно срочно ликвидировать.

Способ оказался следующим – оформить кредиты на те же суммы, обналичить «меченые деньги», в том числе личные накопления, и отправить на безопасный счет.

Женщина сняла деньги со своих счетов, перечислила их куда требовалось. С оформлением кредитов возникли сложности, поэтому гражданке пришлось брать заем 200 тысяч рублей на несуществующий ремонт. Другие банки отказали в оформлении, поэтому еще 400 тысяч рублей она заняла у знакомых.

Когда закончились все деньги, «следователь» позвонил снова. Он попросил записать видео с благодарностью всем сотрудникам, которые помогли ей в этом непростом деле. Текст составил сам. Горожанка отправила видео, на связь с ней никто больше не вышел. Она поняла, что была обманута. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. // фото: freepik.com