25 июля 2024, 09:27
Мужчин на катамаране эвакуировали из Белого моря в Карелии
В восьми километрах от берега на плавсредстве заглох мотор, пришлось вызывать спасателей
Мужчины вышли в Белое море на катамаране и попали в опасную ситуацию. Это случилось 24 июля, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.
ЧП произошло в морской акватории в Кемском районе. Сломался мотор катамарана, а люди были в восьми километрах от берега – рядом с Рабочеостровском.
На вызов отправился Кемский поисково-спасательный отряд, мужчин доставили в порт поселка, в медицинской помощи они не нуждались. // фото: КРПСС