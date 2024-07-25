Мужчин на катамаране эвакуировали из Белого моря в Карелии

Мужчины вышли в Белое море на катамаране и попали в опасную ситуацию. Это случилось 24 июля, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

ЧП произошло в морской акватории в Кемском районе. Сломался мотор катамарана, а люди были в восьми километрах от берега – рядом с Рабочеостровском.

На вызов отправился Кемский поисково-спасательный отряд, мужчин доставили в порт поселка, в медицинской помощи они не нуждались. // фото: КРПСС