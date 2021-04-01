Уходя от столкновения, «Шевроле» вытолкнул «Форд» на тротуар

Авария произошла сегодня утром на проспекте Невского в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. Момент столкновения двух автомобилей в районе пересечения проспекта и улицы Машезерская запечатлели городские камеры видеонаблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

Автомобиль «Шевроле Круз» двигался по проспекту Невского вверх. В этот момент на перекресток выехал автомобиль, который остановился практически на середине. Вероятно, чтобы избежать столкновения с ним, водитель «Шевроле» сманеврировал вправо и врезался в другой автомобиль «Форд Фокус», который отбросило на тротуар.

После столкновения водитель «Шевроле» выбежал из машины и что-то стал кричать водителю первой машины.

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