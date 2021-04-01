01 апреля 2021, 11:08
Два автомобиля разлетелись по дороге после столкновения в Костомукше
Пожарные, реанимация и полиция работали на месте ДТП в городе горняков
В Костомукше днем 31 марта произошло ДТП на улице Антикайнена. Столкнулись два автомобиля, сообщает паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.
На место происшествия выезжали две единицы техники и восемь сотрудников пожарно-спасательных подразделений Костомукши. В районе аварии работали также представители скорой помощи и ГИБДД.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Информации о пострадавших пока нет. Фото источника