01 апреля 2021, 11:08
Происшествия

Два автомобиля разлетелись по дороге после столкновения в Костомукше

Пожарные, реанимация и полиция работали на месте ДТП в городе горняков

В Костомукше днем 31 марта произошло ДТП на улице Антикайнена. Столкнулись два автомобиля, сообщает паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.

На место происшествия выезжали две единицы техники и восемь сотрудников пожарно-спасательных подразделений Костомукши. В районе аварии работали также представители скорой помощи и ГИБДД.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Информации о пострадавших пока нет. Фото источника

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Костомукша
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авария
Пожарные
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