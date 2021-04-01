01 апреля 2021, 10:24
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину
Стражи порядка карельской столицы просят помощи у горожан
Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Правоохранители считают, что этот человек может быть причастен к краже товара. Его личность пока не установлена.
Всех, кто что-либо знает о подозреваемом, просят звонить по телефону: +7 953 545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.