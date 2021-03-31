31 марта 2021, 16:37
Автоклуб 10 RUS

Петрозаводчан призвали не выкидывать авторезину в мусорки

Горожане могут привезти шины в пункт приема на Вытегорском шоссе

Власти столицы Карелии напомнили горожанам о возможности   бесплатно сдать на утилизацию старую авторезину.

Пункт приема шин организован на территории производственной базы ПМУП «Автоспецтранс». Горожане могут привозить старые покрышки от легкового транспорта ежедневно с 9 до 17 на Вытегорское шоссе, 82 (проходная у проезда Тидена). От одного человека примут не более четырех шин.

Мэрия призывает петрозаводчан не складировать авторезину на контейнерных площадках, поскольку шины не относятся к категории твердых коммунальных отходов, а требуют специальной утилизации. (фото autoposobie.ruvk.com)

Обсудить
просмотр
184720
Метки: 
шины
авторезина
мусорный контейнер
новости петрозаводска