Петрозаводчан призвали не выкидывать авторезину в мусорки

Власти столицы Карелии напомнили горожанам о возможности бесплатно сдать на утилизацию старую авторезину.

Пункт приема шин организован на территории производственной базы ПМУП «Автоспецтранс». Горожане могут привозить старые покрышки от легкового транспорта ежедневно с 9 до 17 на Вытегорское шоссе, 82 (проходная у проезда Тидена). От одного человека примут не более четырех шин.

Мэрия призывает петрозаводчан не складировать авторезину на контейнерных площадках, поскольку шины не относятся к категории твердых коммунальных отходов, а требуют специальной утилизации. (фото autoposobie.ru, vk.com)