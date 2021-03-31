Дорожники обновят подъезды к Беломорску и Кеми

В Карелии слоями износа защитят 135 километров федеральных дорог, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

«Устройство защитного слоя позволяет восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики дорожной одежды: заполняет небольшие трещины и пустоты, устраняет колейность, обеспечивает необходимое сцепление, стойкость к воздействиям окружающей среды и герметичность дорожной одежды»,

- говорится в комментарии дорожников.

Основной объем работ придется на трассу «Кола», в том числе речь идет о подъездах к Беломорску и Кеми. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения до выполнения капитальных ремонтов. Рабочие выполнят фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, устройство выравнивающего защитного слоев, отремонтируют обочины. Все это – временная мера. Для проведения капитального ремонта, в 2021-2022 годах разработают проектную документацию.

Кроме того неровности устранят еще на четырех участках трассы «Кола»: с 909 по 929 км в Кемском районе, с 1021 по 1040 и с 1051 по 1071 км в Лоухском районе, с 312 по 335 км в Олонецком районе. Также обновят 62 км дороги А-119 Вологда - Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола» с 403 по 464 км в Пудожском районе. (фото ФКУ Упрдор «Кола»)