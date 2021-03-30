Асфальт «поглотил» еще один автомобиль в Петрозаводске

Еще один автомобиль провалился в яму на дороге в столице Карелии. На этот раз инцидент произошел в районе улицы Беломорская, где находится кафе «Легенда».

Сообщение о «ловушке» на проезжей части появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». На кадрах автомобиль «Рено Логан», угодивший передним колесом в яму.

«Кто- то скажет сам виноват, кто-то проявит сочувствие...Но факт останется фактом, яма полметра глубиной , поворот у кафе «Легенда». И никому дела не»,

- написал автор снимков.

Ранее в столице Карелии на улице Машезерская автомобиль «Нива» внезапно провалился в лужу. Асфальт буквально растворился под колесами внедорожника. Впоследствии яму засыпали гравием. Долго ли простоит такая «заплатка», покажет время. Но, кажется, ездить в городе с каждым днем становится все опаснее.