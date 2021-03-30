30 марта 2021, 20:38
Автоклуб 10 RUS

Два автохама в Петрозаводске попали на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела, как два автомобилиста выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора

Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела, как два легковых автомобиля выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора, передает dtpptz.ru.

Дорожный эпизод произошел 30 марта в 11:22 на улице Шотмана в районе пересечения с улицей Железнодорожная.

Судя по кадрам, в тот момент когда автомобиль начал поворачивать под стрелку, следом за ним из правого ряда в левый перестроился другой автомобиль. Он встал перед другим участником движения за стоп-линией. Затем впереди него пристроился еще один автомобиль, который выехал практически на середину перекрестка.

Это не первый случай хамства на дорогах столицы Карелии. Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске был установлен водитель, который 18 марта проехал на красный свет у «Сигмы», едва не сбив пешеходов.

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Метки: 
новости петрозаводска
перекресток
запрещающий сигнал
автохам