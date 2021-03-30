Два автохама в Петрозаводске попали на видео

Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела, как два легковых автомобиля выехали на перекресток на запрещающий сигнал светофора, передает dtpptz.ru.

Дорожный эпизод произошел 30 марта в 11:22 на улице Шотмана в районе пересечения с улицей Железнодорожная.

Судя по кадрам, в тот момент когда автомобиль начал поворачивать под стрелку, следом за ним из правого ряда в левый перестроился другой автомобиль. Он встал перед другим участником движения за стоп-линией. Затем впереди него пристроился еще один автомобиль, который выехал практически на середину перекрестка.

Это не первый случай хамства на дорогах столицы Карелии. Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске был установлен водитель, который 18 марта проехал на красный свет у «Сигмы», едва не сбив пешеходов.