Угроза июльских заморозков по ночам сохраняется в Карелии
Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +17,+19, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, по северным районам местами заморозки до -1, днем +17, +22, на севере местами до +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +10, днем +22;
В Кондопоге ночью +11, днем +19;
В Медвежьегорске, Олонце ночью +9, днем +20;
В Пудоже ночью +10, днем +19;
В Сегеже ночью +9, днем +19;
В Сортавале ночью +10, днем +22;
В Суоярви ночью +7, днем +19. // фото unsplash.com