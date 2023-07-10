Угроза июльских заморозков по ночам сохраняется в Карелии

Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +17,+19, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, по северным районам местами заморозки до -1, днем +17, +22, на севере местами до +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +10, днем +22;

В Кондопоге ночью +11, днем +19;

В Медвежьегорске, Олонце ночью +9, днем +20;

В Пудоже ночью +10, днем +19;

В Сегеже ночью +9, днем +19;

В Сортавале ночью +10, днем +22;

В Суоярви ночью +7, днем +19. // фото unsplash.com