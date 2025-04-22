Уголовный розыск Петрозаводска нуждается в помощи горожан

Личность мужчины в темной одежде устанавливает уголовный розыск Петрозаводска.

Камера на входе гипермаркета запечатлела мужчину, которым интересуются правоохранители. Возможно, его узнает кто-то из горожан.

В МВД предполагают, что мужчина на видео может быть причастен к повреждению чужого имущества.

Тех, кому знаком данный гражданин, просят связываться с полицией.