22 апреля 2025, 12:21
Уголовный розыск Петрозаводска нуждается в помощи горожан
В карельской столице ищут мужчину, который может быть причастен к повреждению чужого имущества
фото стопкадр
Личность мужчины в темной одежде устанавливает уголовный розыск Петрозаводска.
Камера на входе гипермаркета запечатлела мужчину, которым интересуются правоохранители. Возможно, его узнает кто-то из горожан.
В МВД предполагают, что мужчина на видео может быть причастен к повреждению чужого имущества.
Тех, кому знаком данный гражданин, просят связываться с полицией.