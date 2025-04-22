22 апреля 2025, 11:46
В Карелии простятся с погибшим Романом Фоминым
В Кондопоге проводят в последний путь погибшего участника СВО
фото vk.com/id758304909?w=wall758304909_6355
Погиб еще один военнослужащий из Карелии. Печальную новость сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.
Роман Фомин погиб в ходе специальной военной операции и контртеррористической операции в Курской области.
Родным воина-защитника Отечества выразили соболезнования. Простятся с погибшим участником СВО 23 апреля в Сквере воинской Славы.
Ранее в Прионежском районе простились с рядовым Данилом Романовским.