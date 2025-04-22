В Карелии простятся с погибшим Романом Фоминым

Погиб еще один военнослужащий из Карелии. Печальную новость сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Роман Фомин погиб в ходе специальной военной операции и контртеррористической операции в Курской области.

Родным воина-защитника Отечества выразили соболезнования. Простятся с погибшим участником СВО 23 апреля в Сквере воинской Славы.

Ранее в Прионежском районе простились с рядовым Данилом Романовским.