Поездка по делам завершилась уголовным делом для жителя Карелии

В Прионежском районе перед судом предстанет 22-летний мужчина. Он обвиняется в краже из сельского магазина, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В полицию обратилась директор торговой точки. Обнаружилось, что с прилавка пропали две бутылки алкоголя на сумму 3400 рублей. При просмотре записей камер наблюдения выяснилось, что товар украл молодой человек в шапке-ушанке. Он сложил алкоголь в рюкзак и ушел, не заплатив. Стражам порядка удалось отыскать подозреваемого.

Мужчина пояснил, что в тот день приехал в Прионежье по делам. Денег у него было мало, поэтому он решил украсть коньяк и водку.

Дальнейшую судьбу подозреваемого решит суд. © «Петрозаводск говорит»