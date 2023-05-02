Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием экс-депутата Макарова

Авария в Прионежском районе с участием внедорожника «Рендж Ровер» под и автомобиля «Лада Калина» закончилась возбуждением уголовного дела.

ДТП произошло вечером 28 апреля на трассе «Кола» в районе поселка Шуя. Одним из участников стал бывший депутат карельского парламента Николай Макаров.

По предварительным выводам ГИБДД Карелии, 72-летний водитель внедорожника совершал обгон грузовика, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада». В аварии пострадали 24-летняя девушка-водитель и трехлетняя девочка.

Николай Макаров назвал случившееся «непредвиденной трагедией» и пообещал сделать все, что от него зависит, для восстановления здоровья ребенка и ее мамы.

Уголовное дело возбудил отдел полиции. Дело возбуждено по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили нашей редакции в Следственном управлении Следственного комитета Карелии.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового. // фото: vk.com/dtpptz