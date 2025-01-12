Уголовное дело возбудили после гибели человека под упавшим деревом

Гибель водителя пикапа JAC в Сортавальском районе стала уголовным делом. Трагедия произошла 12 января. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи показали кадры с места происшествия.

Предварительно известно, что коммерческая организация вырубала деревья вблизи дороги. Один из стволов упал на проезжавший мимо автомобиль. В результате погиб водитель машины - местный житель, 1960 года рождения. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

«Произведен осмотр места происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия», - сообщили в пресс-службе Следкома. // фото и видео пресс-службы СК по РК