Пожарные трижды выезжали на тушение горящего мусора в Петрозаводске

За минувшие сутки в столице Карелии трижды горел мусор, по тревоге поднимали пожарных.

11 января в 14:54 спасателям сообщили о возгорании на открытой территории на Пряжинском шоссе. Пламя уничтожило мусор на площади 12 кв. м, рассказали в МЧС.

В 16:46 спасателей вызвали в дом на Кукковку. На Питкярантской, 6, на лестничной клетке горел мусор. Люди в доме своими силами потушили возгорание до приезда пожарных.

Вечером горело на Древлянке. Пожар вспыхнул на открытой территории на бульваре Интернационалистов. Огонь также уничтожил мусор. // фото «Петрозаводск говорит»