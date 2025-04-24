Уголовное дело «о голых ягодицах» вышло на финишную прямую

Текст, фото: Антонина Кябелева

24 апреля в Прионежском районном суде начались прения сторон по одному из самых странных уголовных дел, где в качестве обвиняемой предстала Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова, а в качестве потерпевшей - бывшая директор Шелтозерского культурно-досугового центра Юлия Лумбина. На судебное заседание Сафонова пришла в черной одежде, а Лумбина — в ярко розовой.

Судебное следствие длилось больше года, прежде чем выйти на финишную прямую. Глава поселения обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения).

В свое время история, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела, наделала немало шума. Отношения между Сафоновой и Лумбиной, по словам потерпевшей, испортились после того, как она стала задавать слишком много вопросов относительно своей зарплаты и оплаты труда мужа Сафоновой, который был трудоустроен на полставки в Шелтозерский культурно-досуговый центр. Глава Шелтозерского поселения предложила Юлии Лумбиной написать заявление об увольнении по собственному желанию, а когда та отказалась, уволила ее. На рабочем ноутбуке, которым пользовалась Лумбина, остались личные записи. В том числе видео ее нетрезвого мужа в полуобнаженном виде. Потерпевшая рассказала, что просто не успела удалить записи, когда к ней пришла Ирина Сафонова и сообщила об увольнении.

Кстати, Лумбиной позднее удалось через суд восстановиться на работе, но, понимая, что с руководителем Шелтозера ей уже не сработаться, она подала заявление об увольнении по собственному желанию.

После увольнения Юлия Лумбина разместила в социальных сетях пост, где рассказала сельчанам о своем уходе с должности директора центра и о своем видении возникшего конфликта. По мнению потерпевшей, именно этот пост, который быстро распространился среди шелтозерцев, стал причиной «ответной реакции» со стороны Сафоновой.

Как настаивает гособвинение, Сафонова, в распоряжении которой оказался рабочий ноутбук Лумбиной, просмотрела видеозапись с полуобнаженным мужем потерпевшей и сделала с экрана компьютера на свой телефон снимок одного из пикантных кадров.

Снимок она направила подруге Лумбиной, которая поддержала уволенного директора, сопроводив комментарием:

«У вас есть сомнения, чей это зад, и что за культура в массы».

Распространение этой фотографии и ставится в вину главе поселения. По словам потерпевшей, ее супруг, узнав об этом, «очень испугался, испытал стыд, у него подскочило давление». Он обратился с заявлением в полицию. До суда супруг потерпевшей не дожил, скоропостижно скончавшись.

Юлия Лумбина вспомнила, что после смерти мужа ей пришлось объясняться с органами опеки, так как Сафонова обвинила ее в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Затем Сафонова обратилась в налоговую службу с просьбой проверить, платит ли Лумбина налоги, сдавая в наем жилье.

«Пользуясь своим служебным положением, писала во все инстанции, лишь бы нанести мне вред»,

- сказала потерпевшая.

Гособвинитель Дмитрий Павлов считает вину главы поселения доказанной. Он переквалифицировал обвинение на более мягкую статью ч.1 ст.137 УК РФ, убрав из него использование служебного положения.

Павлов предложил назначить Сафоновой наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. В связи с истечением срока давности он предложил освободить главу поселения от наказания.

Одновременно гособвинитель поддержал гражданский иск Лумбиной к Сафоновой, в котором потерпевшая требует возместить ей моральный вред в размере 1 миллиона рублей.

И Юлия Лумбина, и Ирина Сафонова отказались прекратить уголовное дело за примирением сторон.

Глава поселения настаивает на своей невиновности. Она утверждает, что по фотоснимку полуобнаженного мужчины невозможно определить, что на нем изображен именно Лумбин. По ее словам, видеозаписи она не видела:

«Достоверных доказательств моей вины суде не предоставлено».

Сафонова просила суд вынести оправдательный приговор.

Ее защитник Константин Кибизов также настаивал на том, что направленное подруге потерпевшей изображение мужчины «невозможно отождествить с личностью Лумбина».

«А раз пересланное изображение нельзя отождествить с конкретным лицом, следовательно состав преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ, в нашем деле отсутствует»,

- сказал Кибизов.

Он обратил внимание на противоречия в показаниях подруги Лумбиной, которая получила скандальную фотографию. Кибизов отметил, что на предварительном следствии свидетельница утверждала, что не узнала на фотографии мужчину, а затем изменила свои показания, сообщив, что узнала Лумбина, так как хорошо помнит обстановку квартиры потерпевшей.

«В квартире Лумбиной с голыми ягодицами мог находиться кто угодно»,

- сказал адвокат Кибизов.

Он утверждает, что пересланная фотография была снимком ярлыка видеозаписи, а саму запись его подзащитная не видела.

29 апреля Ирине Сафоновой будет предоставлено право сказать последнее слово. После этого судья Наталья Молодцова вынесет приговор.

Откровенно говоря, наблюдая за этим судебным разбирательством, становится не по себе. До какой степени жители одного села должны не уважать друг другу, чтобы опускаться до подобных разборок. Большая часть судебного процесса проходила в закрытом режиме. Так что трудно судить о справедливости предъявленных обвинений. Но очевидно, что долгое нахождение у власти, к сожалению, часто развращает людей, позволяя считать, что им дано право распоряжаться по своему усмотрению судьбами сельчан. И это, а совсем не распространение скабрезного фото, с моей точки зрения, самое неприглядное в этой истории.