УФАС Карелии установило нарушение при поставке медицинских изделий

Антимонопольная Служба России выяснила, что ООО «МС Групп» нарушило срок поставки игл для анестезии, как было указано в контракте, поэтому поставщик был включен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом пишет Карельское УФАС России.

Кроме того, выяснилось, что технические характеристики этих медицинских изделий не соответствовали требованиям Заказчика.

Также ООО «МС Групп» не предоставило доказательств принятия мер для надлежащего исполнения условий контракта или наличия объективных причин, не зависящих от Поставщика, которые могли бы повлечь за собой невозможность поставки товара. //фото: unsplash.com/