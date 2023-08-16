Суд не стал заключать предпринимателя Михеева под стражу

Сегодня в Мировом суде Карелии продолжилось разбирательство по делу Евгения Михеева, известного предпринимателя, владельца строительного магазина ЦСК. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 - умышленное причинение вреда средней тяжести.

Суд отклонил ходатайство гособвинителя Сергея Пахомова об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

В минувшие выходные Михеев покинул пределы Карелии и уехал на лечение в Москву. Судья Борис Цепляев сделал запрос в столичную клинику, получил подтверждающие документы и счел лечение уважительной причиной.

Напомним, Евгению Михееву стало плохо прямо в зале суда 11 августа, понадобилось вызывать скорую помощь. В выходные, по словам адвокатов, сердечно-сосудистые проблемы Михеева обострились, и он срочно отправился на диагностику в Москву.

Как следует из документов, поступивших в суд, ему проведено оперативное вмешательство.

Гособвинитель Пахомов даже после того, как ознакомился с этими документами, еще раз повторил свое ходатайство - объявить Михеева в розыск и взять под стражу.

- Своими действиями Михеев всячески затягивает процесс,

- подчеркнул Пахомов.

Напомним, срок давности по этому делу истекает в ноябре этого года. Судья отложил рассмотрение дела на 10 дней. Следующее заседание состоится 26 августа. // фото: Елена Малишевская/«Петрозаводск говорит»