16 августа 2023, 15:20
Петрозаводчанин убил шумевшего ночью на остановке человека
Пьяному жителю карельской столицы не понравилась шумная компания, он устроил смертельные разборки
В колонию строгого режима на длительный срок отправится 51-летний петрозаводчанин. Он поссорился с шумной компанией и убил одного из ее участников, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Инцидент произошел ночью на остановке автобусов в поселке Гирвас. Мужчине не понравилось, что молодежь шумит, он затеял конфликт и вынул нож.
В ходе ссоры вонзил лезвие в грудь одного из местных жителей и скрылся. От тяжелой травмы потерпевший скончался.
Кондопожский районный суд приговорил убийцу к длительному сроку заключения в колонии строгого режима. Петрозаводчанин также выплатит компенсацию морального вреда и возместит расходы на погребение. // фото: kjpargeter/ freepik.com