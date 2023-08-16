Петрозаводчанин убил шумевшего ночью на остановке человека

В колонию строгого режима на длительный срок отправится 51-летний петрозаводчанин. Он поссорился с шумной компанией и убил одного из ее участников, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел ночью на остановке автобусов в поселке Гирвас. Мужчине не понравилось, что молодежь шумит, он затеял конфликт и вынул нож.

В ходе ссоры вонзил лезвие в грудь одного из местных жителей и скрылся. От тяжелой травмы потерпевший скончался.

Кондопожский районный суд приговорил убийцу к длительному сроку заключения в колонии строгого режима. Петрозаводчанин также выплатит компенсацию морального вреда и возместит расходы на погребение. // фото: kjpargeter/ freepik.com