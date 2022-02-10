10 февраля 2022, 17:56
Маркет

Удобный сервис доставки тюльпанов и подарков появился в Петрозаводске

Премиум-тюльпаны на 8 марта от 79 рублей можно заказать на дом или в организацию

Вокруг еще сугробы и морозы, но  уже чувствуется  чуть уловимый аромат весны. Первый весенний праздник 8 марта радует милых дам, а для мужчин – день хлопот.  Каждый год сильная половина страны встаёт пораньше и бегает за цветами и подарками для мам, любимых  и коллег.
 

Очереди, суета и дорого. И подарки странные,  и цветы иногда оставляют желать лучшего.

В Петрозаводске появился удобный сервис заказа голландских премиум-тюльпанов от 79 рублей с доставкой на дом и в организацию.

И время тратить на поиски,  и ходить никуда не надо,  и оплатить цветы и красивый подарок-комплимент можно со счёта организации со всеми закрывающими документами.

Голландские премиум-тюльпаны от 45−50 см. с крепкими бутонами  7−8 см. , в  отличие от скромных тюльпанов из супермаркетов, стоят долго и  радуют глаз.

Охапка крепких и высоких тюльпанов, без сомнения, поднимет настроение и доставит эстетическое наслаждение любой женщине. А подарок-комплимент будет прекрасным дополнением к букету!

Мужчины, рекомендуем заранее позаботиться о цветах и подарках на 8 марта и оформить предзаказ.

Справки для физических лиц: 633-001, для организаций: 633-226.

Заказать букет можно на сайте,   индивидуальный заказ - info@premium8marta.ru.

 

 

На правах рекламы.

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