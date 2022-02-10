Удобный сервис доставки тюльпанов и подарков появился в Петрозаводске

Вокруг еще сугробы и морозы, но уже чувствуется чуть уловимый аромат весны. Первый весенний праздник 8 марта радует милых дам, а для мужчин – день хлопот. Каждый год сильная половина страны встаёт пораньше и бегает за цветами и подарками для мам, любимых и коллег.



Очереди, суета и дорого. И подарки странные, и цветы иногда оставляют желать лучшего.



В Петрозаводске появился удобный сервис заказа голландских премиум-тюльпанов от 79 рублей с доставкой на дом и в организацию.



И время тратить на поиски, и ходить никуда не надо, и оплатить цветы и красивый подарок-комплимент можно со счёта организации со всеми закрывающими документами.



Голландские премиум-тюльпаны от 45−50 см. с крепкими бутонами 7−8 см. , в отличие от скромных тюльпанов из супермаркетов, стоят долго и радуют глаз.

Охапка крепких и высоких тюльпанов, без сомнения, поднимет настроение и доставит эстетическое наслаждение любой женщине. А подарок-комплимент будет прекрасным дополнением к букету!

Мужчины, рекомендуем заранее позаботиться о цветах и подарках на 8 марта и оформить предзаказ.

Справки для физических лиц: 633-001, для организаций: 633-226.



Заказать букет можно на сайте, индивидуальный заказ - info@premium8marta.ru.

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