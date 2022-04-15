Учителя Карелии рассказали об участии в Форуме классных руководителей

Продолжается прием заявок для участия во II Форуме классных руководителей. Присоединиться к профессиональному сообществу любой может классный руководитель с опытом работы в школе или куратор группы среднего профессионального образования.

Будущим участникам необходимо зарегистрироваться в специальном мини-приложении и заполнить анкету. Отбор участников будет проходить в три этапа. Претендентам надо будет пройти онлайн-тестирование по основам педагогики, решить онлайн-задачи по тематике классного руководства и сделать видеовизитку.Уведомления о старте первого отборочного этапа все зарегистрировавшиеся получат дополнительно.

Участники попадут на уникальную площадку для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов. В прошлом году в Форуме приняли участие пять педагогов из Карелии. По их мнению, это прекрасная возможность повысить социальный и профессиональный статус классного руководителя.

Ты заряжаешься этой энергетикой, заряжаешься идеями, что-то черпаешь интересное, какие-то новые методики, что-то необычное, возможно, какие-то мероприятия, необычные классные часы, и потом все это хочется реализовать, осуществить и попробовать в своей школе со своими ребятками. Я считаю, что каждый классный руководитель должен обязательно побывать на этом форуме, обязательно что-то взять для себя в свою работу,

– говорит участница I Форума классных руководителей, учитель школы № 10 из поселка Заозерье Елена Скалий.

Ее коллега из Питкяранты – учитель английского языка Александр Якушев уверен, что новый Форум будет масштабнее прежнего.

Ваши ученики почувствуют, что после Форума вы стали более уверенными и мотивированными для того, чтобы изменить в лучшую сторону процесс воспитания,

– считает он.

Проведение II Всероссийского форума классных руководителей запланировано на октябрь 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.