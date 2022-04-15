Обеспечение инфраструктурой участков для льготников обсудили в ЗС

Почти пять тысяч многодетных семей стоят в очереди на предоставление бесплатных земельных участков. Однако и те граждане, которые получили землю по льготе, зачастую не могут ее использовать из-за отсутствия инфраструктуры. Проблему обсудили в Законодательном Собрании на заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ.





Как сообщила заместитель министра имущественных и земельных отношений республик Ольга Пучкова, количество предоставляемых участков ежегодно увеличивается. По информации Минстроя, выделяются и средства на обеспечение этих участков инфраструктурой. Однако, как рассказали депутаты, проблема с каждым годом становится все острее.



— Обсуждение данного вопроса на комитете на протяжение четырех лет напоминает поговорку “Наша песня хороша, начинай сначала”. Мы слушаем цифры растущей очереди. Да, есть какие-то подвижки, но депутаты Петрозаводска задают одни и те же вопросы. Такая же ситуация в Прионежском районе. Это пригородный район, где получают участки и жители Петрозаводска, и у нас сформированы большие участки в Заозерье, в Ялгубе, к которым не проехать, не поставить подстанцию. Мы проводим совещания, но дальше дело не идет. В Деревянке были участки выделены для специалистов, уже через год заканчивается срок аренды, но там нет ни дорог, ни возможности что-то построить. Есть решение суда о строительстве дороги, но ни в каком бюджете поселения не будет десятков миллионов рублей на эти цели. И как вообще на местности анализируется, нужно ли выделять именно этот участок, чтобы потом миллиарды вкладывать в инфраструктуру? — спросила депутат Ольга Шмаеник.



— Позавчера встречался с жителями, которые получали землю как льготники — многодетные и инвалиды. На южной Кукковке уже более шести лет нет ни дорог, ни электричества, ни газа, — сообщил зампредседателя Комитета Владимир Кванин. — Люди не могут даже приступить к строительству, потому что нет дорог. Просто идешь по полю. Люди за свой счет строят дорогу, строят здание, а потом не могут подключиться, им отказывают в льготном присоединении к электросетям.



— В льготном присоединении им не отказывают. Просто оно стоит не 500 рублей, а чуть побольше, — возразил первый замминистра строительства Павел Банковский.



— 60 тысяч, — уточнил Кванин.



— Да… Что касается дорог, в ТИЗ «Усадьбы» часть участков в лесфонде, поэтому строить там ни дороги, ни сети нельзя. В первую очередь этот вопрос, — констатировал чиновник.





Председатель комитета Леонид Лиминчук отметил, что граждане вынуждены строить дороги самостоятельно, но потом эти дороги становятся «белыми пятнами»: их не содержат, не обслуживают, не чистят от снега.



О подключении участков к электросетям депутатам рассказал директор «Прионежской сетевой компании» Игорь Ширшов.



Подводя итоги обсуждения, Леонид Лиминчук отметил, что обращения по поводу обеспечения инфраструктурой земельных участков льготных категорий граждан поступают со всех районов республики.

Есть успешные примеры, например, Калевальский район, Костомукшский городской округ. Если говорить о Прионежье и Петрозаводске, то мы видим, что людям приходится мучиться без инфраструктуры. Мы предложили по Петрозаводску и Прионежскому району провести отдельные совещания, чтобы разобраться, кто будет развивать инфраструктурные проекты. Также мы вернемся к этому вопросу осенью, чтобы на уровне профильного вице-премьера разобраться, где мы сможем взять деньги, кто будет выполнять работы и получат ли наши жители надлежащую инфраструктуру для своих земельных участков,

- заключил председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ.