Cбер: спрос на обезличенные металлические счета в СЗФО вырос в 4,5 раз

В марте 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли в 4,5 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем месяцем ранее.



Всего с начала года новые ОМС в Сбере в СЗФО открыли 18,4 тысячи раз, а общий объём средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 1,5 млрд рублей.



Более половины всего объема приходится на Санкт-Петербург. Также в лидерах – Ленинградская, Архангельская и Калининградская области. По количеству чаще остальных открывали ОМС петербуржцы и жители Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей.



ОМС можно открыть в золоте, серебре, платине и палладии. Минимальный объём металла, доступный к покупке — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.



Вложить средства в ОМС есть возможность в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют.