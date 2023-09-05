Учителя и школьники могут опробовать новые функции в Сферуме

Учителя и школьники из Карелии к старту учебного года получат новые функции в Сферуме. В обновленной версии учебного профиля Сферум в VK Мессенджере учителям и школьникам становятся доступны интерактивная доска для совместной работы, сессионные залы внутри звонков, мини-приложение «Электронный дневник» и другие полезные опции. Обновления появились благодаря совместной работе сервиса с учителями и представителями администраций образовательных учреждений, которые учитывают актуальные потребности и отзывы школьного сообщества.

Актуальная версия смогла соединить в себе интерактивную доску для совместной работы, мини-приложение «Электронный дневник», упрощенный процесс переключения между учебным и личным профилями в VK, а также удобное хранение учебных материалов.

Российские учителя активно используют цифровые инструменты в работе и видят в этом все больше плюсов. Общаясь с педагогами, мы постоянно получаем от них свежие идеи, как можно усовершенствовать сервис, чтобы учебный профиль Сферум в VK Мессенджере стал максимально удобным помощником в образовательном процессе. К новому учебному году мы запускаем ряд полезных обновлений, которые помогут сделать работу на уроке и общение по школьным вопросам интереснее и продуктивнее,

– рассказал Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

О самых главных функциях стоит рассказать отдельно.

Благодаря сессионным залам учителя смогут организовывать удобную работу по группам. Например, в виртуальных комнатах ученики смогут в командах искать ответы на вопросы, а в общем звонке представить свои идеи. Функция доступна в веб-версии учебного профиля и на Android-устройствах.

Также в обновленной версии начали работать информационные каналы. В них можно сообщать о важных событиях из жизни класса и школы, например, о предстоящих праздниках, олимпиадах конкурсах или другой полезной информацией и получать обратную связь в виде реакций.

Обновление коснулось и особого статуса учителя. Теперь педагоги, подтвердившие свой статус, получают специальный знак отличия – академическую шапочку. В ближайшем будущем для преподавателей также будет запущен еще ряд возможностей по управлению чатами: они смогут получить подтверждение о прочтении сообщений и модерировать чаты.

В обновлении также упростили переключение между аккаунтами. Теперь перейти из одного аккаунта в другой можно в один клик. Кроме того, в учебном профиле Сферум можно быстро начать общение с другим пользователем, пригласив его в чат при помощи QR-кода.

Обновление станет и полезным для родителей. Благодаря мини-приложению «Электронный дневник» ученики могут посмотреть расписание и оценки со смартфона и присоединиться к запланированному уроку. С нового учебного года мини-приложение станет доступным и для родителей: они смогут узнавать об успеваемости своих детей и расписании уроков.