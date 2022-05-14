Училище олимпийского резерва не платило подрядчику почти 9 млн рублей

Директор компании «Онегопромстрой» обратился в прокуратуру с жалобой на то, что с ним не расплатились за проведенный по договору капремонт. Задолженность превысила 8,9 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Контракт с фирмой заключило Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге еще в декабре прошлого года. Подрядчик своевременно и качественно выполнил все обязательства, но денег так и не дождался.

Пришлось вмешаться надзорному ведомству. Заказчику внесли соответствующее представление, после этого задолженность погасили, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. // Фото: wiki-karelia.ru