14 мая 2022, 16:04
Училище олимпийского резерва не платило подрядчику почти 9 млн рублей
Государственное учреждение заставила расплатиться за ремонт по контракту прокуратура
Директор компании «Онегопромстрой» обратился в прокуратуру с жалобой на то, что с ним не расплатились за проведенный по договору капремонт. Задолженность превысила 8,9 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Контракт с фирмой заключило Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге еще в декабре прошлого года. Подрядчик своевременно и качественно выполнил все обязательства, но денег так и не дождался.
Пришлось вмешаться надзорному ведомству. Заказчику внесли соответствующее представление, после этого задолженность погасили, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. // Фото: wiki-karelia.ru