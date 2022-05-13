Современную фабрику по производству щебня откроют в Медгоре

После вынужденного простоя возобновил работу Медвежьегорский щебеночный завод. На предприятии сломалась дробилка, но ее уже отремонтировали. Скоро в Медгоре откроют новое предприятие, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Современную фабрику, где будут производить до двух миллионов щебня в год, должны ввести в строй уже к сентябрю текущего года. На нем будут работать около 160 сотрудников завода.

Что касается старого предприятия, возникли сложности с заказом необходимой для ремонта дробилки детали. Но проблемы с логистикой удалось решить. Устройство починили, часть работников вернулась на производство. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте